Il questore Tommaso Palumbo, alla presenza del vicario Carlo Mossuto, questa mattina, ha presentato ufficialmente i due nuovi funzionari assegnati alla Questura di Agrigento e che faranno parte del suo team operativo, per imprimere maggiori e più concrete risposte di coordinamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato di questa Provincia. Si tratta del vice questore Damiano Lupo che dirigerà l’importante presidio del Commissariato di Pubblica sicurezza di Sciacca, e del commissario Beatrice Pennisi che prenderà servizio al Commissariato di Palma di Montechiaro.

“Due figure che si insediano in due territori importanti e particolari della provincia. Per il dirigente Lupo si tratta di un ritorno in un territorio che già conosce. Una sfida importante per la dottoressa Pennisi a Palma di Montechiaro, in un commissariato nato dalla notte alla mattina per contrastare la criminalità e che continua ad essere un territorio che va vigilato”. Queste le parole del questore di Agrigento Tommaso Palumbo.

“Siamo contenti che si siano insediati nella nostra Questura due giovani funzionari, solo anagraficamente, ma di indubbie capacità professionali ed umane – ha detto il segretario generale provinciale del sindacato Mp Alfonso Imbrò -. Avevamo già avuto modo in un recente passato di apprezzare le qualità del vice questore Damiano Lupo. Siamo altresì entusiasti di accogliere la commissario Beatrice Pennisi alla sua prima esperienza operativa, ma con un curriculum davvero ottimo che sicuramente contribuirà a far bene nel nostro contesto lavorativo, innestandosi al comando di un gruppo di uomini e donne di altrettanta elevata capacità umana e professionale”.

“Operatori di Polizia che ogni giorno, malgrado la grave carenza organica, dimostrano sul campo operativo ogni giorno abnegazione – continua Imbrò -. Abbiamo già avanzato la richiesta di incontrare i due funzionari, ognuno per le rispettive competenze, per aprire fin da subito un dialogo costruttivo per raggiungere un duplice obbiettivo, operatività a beneficio dell’utenza, e serenità agli operatori di Polizia. Unica nota dolente – incalza Imbrò -, la drammatica carenza di uomini in tutta la provincia con situazioni davvero drammatiche, in particolare, per i Commissariati di Licata, Sciacca e Canicattì, per i quali abbiamo già esposto le nostre forti preoccupazioni al Questore, non che le altre strutture operino in situazioni migliori, ma almeno, in questa fase, sono in grado, visto le future assegnazioni, almeno di garantire regolarità di turni e diritti dei lavoratori di Polizia”.

“Ma noi del Movimento dei Poliziotti non ci arrendiamo, siamo pronti a manifestazioni di sensibilizzazione e interazione con i cittadini al fine di raggiungere l’ambito obbiettivo di un ripianamento complessivo dell’organico. Intanto – conclude Imbrò -, ci sia consentito in questa lieta parentesi, di dare il nostro benvenuto ai nuovi dirigenti e augurare loro un buon lavoro da parte del Sindacato di Polizia che in questa provincia rappresenta la maggioranza assoluta degli operatori di Polizia”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp