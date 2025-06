Cosa c’è dietro la carne Grass Fed? Il racconto di chi la produce Intervista a Pietro Gambino – Agrigento, 23 giugno 2025

Domenico Vecchio: Pietro, oggi siamo qui ad Agrigento per parlare di allevamenti “Grass Fed Real”. Puoi spiegarci cosa li rende diversi?

Pietro Gambino: Volentieri. La nostra è una scelta precisa: allevare gli animali al pascolo, in modo estensivo, rispettando i ritmi della natura. Gli animali crescono liberi sui Monti Sicani, si nutrono esclusivamente di erba e vivono in un ambiente sano. Questo non è solo un metodo, è una filosofia.

Vecchio: Cosa significa concretamente “allevamento sostenibile” in questo contesto?

Gambino: Significa ridurre al minimo l’impatto ambientale, evitare l’uso di mangimi industriali, rispettare il benessere animale. Ma significa anche valorizzare il territorio e creare un’economia circolare che coinvolge agricoltori, allevatori, artigiani.

Vecchio: L’incontro di oggi ad Agrigento ha avuto anche lo scopo di avvicinare il pubblico a questa realtà. Com’è andata?

Gambino: È stato importante dialogare direttamente con chi è curioso, con chi vuole capire cosa c’è dietro quello che mangia. L’obiettivo è la trasparenza. Se conosci il processo, puoi fare scelte più consapevoli.

Vecchio: Come risponde il mercato a un prodotto come il vostro?

Gambino: C’è una crescente attenzione. Le persone cercano autenticità e qualità. Certo, non possiamo competere con i grandi numeri della zootecnia intensiva, ma possiamo offrire qualcosa che ha un valore diverso: il rispetto.

Vecchio: Cosa ti auguri per il futuro?

Gambino: Che il nostro modello continui a crescere e a ispirare. In realtà, possiamo già dire che è diventato contagioso: oggi consegniamo in tutta Italia. E la cosa più bella è stata vedere alcuni dei nostri clienti, persone che ordinano regolarmente la nostra carne senza che ci fossimo mai incontrati di persona, arrivare in azienda per conoscerci. Questo tipo di rapporto dà senso a tutto il lavoro che c’è dietro.

