Ha riportato, per sua fortuna, lievi ferite un motociclista coinvolto in un incidente stradale avvenuto, nel tardo pomeriggio del 2 giugno, lungo la statale 640 nei pressi del bivio della Mosella in territorio di Agrigento. Viaggiava in sella ad una moto Kawasaki che si è scontrata con una Fiat Panda. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia stradale e i loro colleghi della sezione Volanti. Il traffico è andato letteralmente in tilt.