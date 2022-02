Quattro nuovi diaconi per la Chiesa Agrigentina. L’ordinazione avverrà venerdì prossimo, 25 febbraio, in occasione della solennità di San Gerlando, patrono dell’Arcidiocesi e della città. I quattro giovani studenti del Seminario Arcivescovile sono: l’agrigentino Marco Caruso di 37 anni, della comunità Beata Maria Vergine del Carmelo e Beata Maria Vergine di Fatima; Salvatore Casà 36 anni, della Comunità Parrocchiale Sant’Antonino di Raffadali; Angelo Porrello 25 anni, della comunità parrocchiale di Santa Barbara di Licata e Marco Scirica 29 anni, della Comunità della Chiesa Madre di Menfi. La celebrazione verrà preceduta da un triduo di preghiera che vedrà protagonista il Comune di Ravanusa, sconvolto lo scorso mese di dicembre dalla tragedia di via Trilussa, in cui morirono 10 persone, che offrirà l’olio votivo per la lampada di San Gerlando. Un gesto simbolico per tenere vivo il ricordo e stringersi ancora attorno ad una comunità provata dal dolore.

Domani il primo appuntamento con i festeggiamenti in onore del patrono, con l’inaugurazione del nuovo percorso di turismo religioso gerlandiano e la presentazione delle nuove acquisizioni: il piccolo flacone in cristallo di rocca medievale di epoca fatimida, espressione del dialogo interculturale. L’ampolla, che accoglie piccoli resti corporei del santo, è ricordata negli inventari storici come “il reliquiario del dito di S. Gerlando”, e poi la reliquia da contatto del Bastone del patrono, che era custodito dentro l’urna e che, nel 1598, è stato esposto alla pubblica venerazione. I riti religiosi, invece, prenderanno il via martedì, 22 febbraio ore 18, con la benedizione della nuova Cattedra. La liturgia sarà presieduta dall’Arcivescovo Alessandro Damiano. Il giorno successivo, alle 8,30 nella Chiesa di Santa Maria dei Greci ci sarà la celebrazione eucaristica seguita dall’adorazione. Alle 19, è prevista la contemplazione musicale a cura dell’Associazione Musicale Amici della Musica di Raffadali. Giovedì, 24 febbraio, alle ore 19, Solenne Pontificale presieduto da monsignor Damiano. Il Comune di Ravanusa offrirà l’olio per la lampada votiva del patrono, mentre la preghiera sarà affidata al Comando di Polizia Municipale della Città di Agrigento. La giornata clou sarà venerdì, 25 febbraio. Alle ore 10, celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario generale don Giuseppe Cumbo, mentre nel pomeriggio ci sarà la Messa Pontificale con ordinazioni diaconali, presieduta dall’Arcivescovo Damiano.