Akragas-Monreale, obiettivo ottenere il massimo

Domani all’Esseneto l’Akragas affronterà il Monreale cercando ottenere il massimo dopo l’ottima vittoria conseguita nel turno infrasettimanale contro il Mazara. Il Monreale attualmente occupa la terzultima posizione in classifica con soli dodici punti e non ottiene un risultato positivo dal 23 gennaio, quando riuscì ad ottenere tre punti contro il fanalino di coda C.U.S. Palermo. Dopo quella vittoria la squadra palermitana ha subito ben quattro sconfitte, l’ultima delle quali pesantissima contro la Parmonval e che ha determinato il cambio di allenatore. Per l’Akragas, quindi, sulla carta un incontro agevole ma che dovrà essere affrontato sempre con la giusta determinazione per non incorrere, alla luce di quanto successo domenica scorsa contro il Marsala, in brutte sorprese. Nell’allenamento di rifinitura tenutosi oggi, il tecnico biancazzurro ha voluto provare, come già avvenuto lo scorso sabato, degli schemi su palla inattiva.