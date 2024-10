L’Amministrazione comunale di Agrigento, sotto la guida del sindaco Francesco Miccichè e con l’assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, ha annunciato l’imminente conclusione dei lavori di messa in sicurezza del versante di via Favignana a Monserrato, un progetto dal valore complessivo di 2.040.056,67 euro. Questo intervento rappresenta un risultato tangibile e atteso da anni, volto a garantire la sicurezza di una zona frequentemente colpita da movimenti franosi, migliorando la vita dei residenti. “Da promesse disattese a fatti concreti: finalmente ci siamo,” dichiara l’assessore Gerlando Principato. “In passato, le promesse non mantenute hanno generato sfiducia tra i cittadini, ma oggi possiamo dire con orgoglio che l’amministrazione ha mantenuto il proprio impegno. I lavori sono ormai alle fasi finali e la paura di una frana che per anni ha attanagliato questa zona sarà presto un ricordo”.

Iniziati con la consegna parziale il 4 novembre 2022, e successivamente formalizzati con la firma del contratto l’11 novembre dello stesso anno, i lavori hanno visto fin da subito la partecipazione attiva dell’impresa appaltatrice. Dopo le operazioni iniziali di cantierizzazione e pulizia del versante, l’impresa ha proposto un progetto migliorativo che ha non solo rafforzato la stabilità del terreno, ma ha anche reso il consolidamento più efficiente, con un risparmio sui costi e un impatto ambientale ed estetico in linea con le previsioni. Grazie a queste modifiche, è stato possibile recuperare anche una maggiore superficie da destinare ad area verde, migliorando la vivibilità dell’intera zona.

“Arrivare a questo traguardo non è stato semplice – continua l’assessore Principato -. Ora che siamo alla fase finale, con l’avvenuta tesatura dei tiranti, possiamo finalmente procedere con la pulizia delle aree e, grazie all’idrosemina, restituiremo al versante il suo aspetto naturale.” L’assessore ha anche sottolineato l’importante contributo del Rup, l’ingegnere Gaspare Triassi, e del direttore dei lavori, l’architetto Ivano Agostara, che hanno seguito con grande professionalità ogni fase del progetto.

“L’assessorato che guido ha dimostrato che le cose si possono fare, e preferiamo i fatti alle parole. Chi considerava la conclusione dei lavori una chimera dovrà ricredersi: dopo quasi 15 anni di attesa, durante i quali le famiglie hanno dovuto abbandonare temporaneamente le loro case, abbiamo finalmente garantito sicurezza e serenità ai residenti. Questi sono i risultati che la nostra comunità merita. Restituire normalità ai cittadini è il nostro compito – conclude l’assessore Principato -. Speriamo che anche chi si è sentito trascurato in passato ora possa riconoscere il nostro impegno e riporre fiducia nell’amministrazione”.

