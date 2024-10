Momenti di panico per un incendio in via Verdi a Sciacca. Le fiamme si sono sviluppate nel sottoscala di una palazzina. A lanciare l’allarme i residenti. Sul luogo sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per risalire alla natura dell’incendio, che secondo una prima ricostruzione, sembra sia stato appiccato da qualcuno.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp