Agrigento dà il via a “Dialoghi agrigentini – Talks nella Valle dei Templi”: il cammino verso la Capitale della Cultura 2025

Si è aperta ieri “Dialoghi agrigentini – Talks nella Valle dei Templi”, una rassegna culturale che, fino al 12 dicembre, accenderà i riflettori sui grandi temi sociali e culturali, coinvolgendo la città di Agrigento in un percorso di crescita e consapevolezza. Promossa grazie alla Regione Siciliana e al Comune di Agrigento, in collaborazione con il Parco archeologico della Valle dei Templi e la Soprintendenza ai beni culturali, l’iniziativa segna una tappa importante nella corsa della città verso il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025.

Il primo incontro si è svolto presso il Museo Archeologico Pietro Griffo, con l’ospite d’eccezione Domenico Iannacone, giornalista di Rai3, che ha incantato il pubblico con il suo stile narrativo in bilico tra neorealismo e reportage d’inchiesta. “Sono onorato di inaugurare questi incontri”, ha detto Iannacone, ricordando l’importanza di raccontare le storie degli “invisibili” della nostra società. L’incontro, intitolato “Cronache di un viaggio tra gli invisibili”, ha offerto uno spunto per riflettere sul valore di un’economia culturale in grado di trattenere i giovani e valorizzare il patrimonio locale. “Agrigento ha un potenziale incredibile, capace di generare una crescita sana”, ha affermato Iannacone, aggiungendo: “Raccontare gli invisibili è come fare l’archeologo, riportando alla luce le storie delle persone ai margini. È un invito a riscoprire le risorse nascoste del territorio”.

L’evento è stato arricchito dagli interventi istituzionali di Giuseppe Avenia, dirigente del Museo Griffo, del sindaco Francesco Miccichè, del soprintendente Vincenzo Rinaldi, dell’archeologa Valentina Caminneci e del presidente del consiglio del Parco Valle dei Templi, Giuseppe Parello. Quest’ultimo ha sottolineato l’importanza di questa rassegna, definendola un’occasione per esplorare la relazione tra individuo e comunità, un tema chiave anche per la candidatura di Agrigento come Capitale della Cultura.

Il sindaco Miccichè ha rimarcato l’importanza di un progetto culturale capace di guardare al futuro, consolidando un percorso di crescita collettiva: “Questo è solo l’inizio di un lungo cammino culturale”, ha dichiarato, salutando la grande partecipazione del pubblico, in particolare quella degli studenti dei Licei Leonardo e Politi, segnale di una comunità che guarda con fiducia ai giovani.

