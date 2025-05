Nel mese di marzo 2025, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento ha liquidato la somma di 51.646,27 euro IVA compresa alla società Sicurtransport S.p.A., incaricata dell’importante servizio di vigilanza armata da svolgersi presso le zone archeologiche e monumentali di pertinenza e competenza del Parco Valle dei Templi. L’affidamento del servizio è avvenuto attraverso gara pubblica. L’impresa vincitrice, con sede a Palermo, ha presentato un’offerta basata su un costo orario di 18,98 euro, per un totale di 296.079,50 euro (IVA esclusa) per l’intera durata contrattuale.Il servizio armato ha lo scopo di garantire protezione costante alle aree di inestimabile valore culturale e storico che compongono il Parco, frequentato da migliaia di visitatori ogni mese. La liquidazione di marzo, pari a 42.333,01 euro (oltre IVA trattenuta). Un investimento mirato per proteggere uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo.

