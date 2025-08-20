Ancora urti di veicoli a Canicattì. Due quelli messi a segno negli ultimi giorni. In contrada “Giuliana” è sparito un camion Iveco di proprietà di un imprenditore quarantenne del luogo. In una zona più centrale, in via Capitano Ippolito, è stata portata via una Fiat Uno appartenente ad un artigiano trentenne.
Ad entrare in azione nelle ore notturne, verosimilmente, almeno due o più persone. Non è escluso che possa essere stata la stessa “mano” criminale. L’amara scoperta da parte dei proprietari al momento di recuperare i mezzi. Entrambi hanno formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Compagnia cittadina.
