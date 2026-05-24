AGRIGENTO – Il ruolo della scrittura nell’epoca della comunicazione visiva sarà al centro della decima edizione del master organizzato dall’associazione “La Strada degli Scrittori”, in programma ad Agrigento, a Villa Genuardi, dal 25 al 30 maggio 2026.

Il tema scelto per questa edizione è “Le parole dell’immagine. Da Minneapolis a Niscemi”, un percorso di approfondimento dedicato al rapporto tra immagini, informazione e scrittura, in un tempo in cui la comunicazione visiva incide sempre più sul modo di raccontare la realtà.

Il laboratorio si propone come uno spazio di confronto aperto tra scrittori, giornalisti, fotografi, studiosi e intellettuali, chiamati a riflettere sulle nuove forme del racconto contemporaneo. Ogni docente affronterà il tema partendo da una parola chiave, offrendo punti di vista differenti e approfondimenti legati ai linguaggi dell’informazione e della narrazione.

Accanto alle attività formative, il master prevede anche un appuntamento aperto alla città: “La Strada degli Scrittori Fest”, in programma il 29 maggio alle ore 20 al Cinema Concordia di Agrigento.

Tra i docenti e gli ospiti di questa edizione figurano Gaetano Aronica, Domenico Aronica, Stefania Auci, Tanino Bonifacio, Franco Carlisi, Alessandro Cutrona, Nando dalla Chiesa, Costanza DiQuattro, Piero Dorfles, Angela Iantosca, Danilo Li Muli, Alessio Mamo, Dario Mirri, Franco Nuccio, Ester Pantano, Antonello Perricone, Angelo Pitrone, Concetto Prestifilippo, Ester Rizzo, Gaetano Savatteri, Pucci Scafidi, Nadia Terranova e Lidia Tilotta.

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