Quale sito realizzare per il tuo business e come influisce sul preventivo.

Sviluppare un sito web per il tuo business è un’esigenza fondamentale, ma quale tipologia scegliere di preciso? Ci sono infatti diversi tipi di siti web e ognuno di essi avrà un impatto differente sul preventivo per il sito, qualora decidiate di affidarvi a un professionista. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Perché sviluppare un sito internet?

Sviluppare un sito internet può sembrare superfluo quando si hanno a disposizione i social network e i marketplace. In realtà, all’interno di una strategia di comunicazione digitale integrata non si può fare a meno di un sito internet. Prima di tutto, una fetta molto importante di popolazione usa i motori di ricerca quando vuole concludere un acquisto o reperire informazioni e tagliarsi fuori da questo mercato sarebbe sbagliato. Infatti, è lì che sono i nostri clienti, ma è anche lì che sono i nostri competitors. Inoltre, i visitatori che arrivano da Google sono molto in target, dal momento che stanno cercando proprio ciò per cui abbiamo ottimizzato la pagina. L’ultima ragione poi riguarda la proprietà: il sito infatti è l’unico canale proprietario, quindi oltre a non dover pagare una percentuale su ciò che viene venduto (come ad esempio su Amazon) non bisogna sottostare a policies che possono cambiare dall’oggi al domani, come sui social. Quindi avere un sito internet aziendale conviene, ma bisogna tenere presente che crearlo e sperare che basti è un atteggiamento quantomeno ingenuo. Bisogna che il vostro lavoro piaccia a Google e agli utenti al tempo stesso, quindi è indispensabile mantenere determinati standard. Non è necessario invece che ogni azienda abbia un sito internet che consenta anche la vendita.

Il punto fondamentale è che il sito sia tecnicamente impeccabile e risponda ai bisogni e alle aspettative d’uso degli utenti, con procedimenti semplici che consentono di completare in modo economico ed efficiente l’obiettivo posto, qualunque esso sia. Inoltre, un sito deve avere un buon ranking su Google (oppure su altri motori di ricerca importanti per il mercato di destinazione, come Baidu per le aziende che operano in Cina) e soprattutto, deve costantemente mantenerlo e migliorarlo. Un’altra caratteristica fondamentale è la possibilità di usufruire dei contenuti su diversi device, dal desktop fino allo smartphone. Per questa ragione, è una buona idea chiedere l’appoggio di un professionista, che prima di tutto si occuperà di capire quali sono i bisogni effettivi dell’azienda, compatibili con il modello di business, gli obiettivi SMART e il budget a disposizione. Meglio ancora sarà rivolgersi a una Web Agency perché, grazie ai diversi professionisti presenti all’interno, sarà in grado di seguire i diversi aspetti del vostro progetto: dallo sviluppo del sito fino all’ottimizzazione e alla promozione vera e propria. Una Web Agency attiva in Italia e con esperienza è Mister Sito, nata ufficialmente nel 2012 ma presente già dal 2008 e specializzata proprio in sviluppo di siti internet e social media marketing, ad esempio. Preventivo sito web e promozione potranno quindi essere integrati, dando idea dell’investimento necessario a monte.

Ma quale sito internet funziona meglio per il vostro modello di business?

Sito vetrina (o corporate)

Il sito vetrina è molto diffuso, e serve all’azienda per descriversi e dare informazioni essenziali ai clienti. Una delle voci che peserà di più su un esempio di preventivo per il sito web, è sicuramente la grafica, perché deve essere di impatto e catturare l’attenzione, fornendo le informazioni essenziali sull’azienda in modo immediato. Un utente insomma, deve essere catturato dall’estetica e dalla funzionalità, senza troppi fronzoli che rischiano di appesantire il caricamento; deve poter riconoscere il brand e capire di cosa si occupa l’azienda in modo immediato. Il sito, oltre alla home, conterrà altre pagine, come “contatti”, “chi siamo” e così via e le informazioni dovranno essere facili da raggiungere.

I siti vetrina possono essere di due tipi:

Siti statici : sono formati da pagine indipendenti connesse da un menù. Questo vuol dire che ogni singola pagina web ospita una sola unità di informazione. I siti sono molto veloci da caricare , ma non consentono interazioni da parte dell’utente finale , che può solo consultare le informazioni e cambiare pagina. Inoltre, sono difficili da aggiornare.

Siti dinamici: le varie pagine consentono l’interazione , ma è necessario usare un CSM (come WordPress o Joomla ). Le informazioni sono richiamate in base ai dati, quindi il tempo di caricamento è maggior e ma sono anche più flessibili sia per aggiornamenti che per manutenzione. L’utente finale potrà ricercare le informazioni in modo interattivo, inoltre sarà anche in grado di lasciare feedback e commenti.

La scelta dipende ovviamente dai bisogni dell’azienda stessa.

Landing page

La landing page può essere autonoma, oppure affiancare un sito web ed è un elemento importante in una strategia di inbound marketing. In pratica, una landing page è una pagina che serve ad uno scopo specifico e deve spingere l’utente a compiere l’azione designata, ovvero deve generare conversioni. Una conversione non è semplicemente una vendita, ma può essere qualsiasi obiettivo lungo il funnel: sono conversioni anche sottoscrivere una newsletter, oppure aumentare la brand awarness in occasione ad esempio, di un lancio prodotto. Il punto essenziale qui è spingere l’utente a compiere l’azione designata, tramite una SEO ad hoc, una call-to-action adeguata e la presenza di un percorso semplificato per l’utente.

Blog

Il blog può essere il modello stesso di business, oppure essere inserito in una strategia più ampia (corporate blog). Ovviamente, la presenza di un blog ha un impatto sul preventivo per la realizzazione di un sito web. Inoltre, andrebbe implementato solo se si è sicuri di poter aver a disposizione contenuti rilevanti, ottimizzati e sempre freschi e di interesse per l’utente finale. Non è consigliabile il fai-da-te, dal momento che la logica della comunicazione digitale impone determinate regole alla scrittura. Per questo, è importante scegliere una buona Web Agency e affidarsi alla sua esperienza.

E-commerce

Chiedendo un preventivo per il sito web, la presenza di un e-commerce è una delle voci che spaventa di più. Infatti, i costi possono lievitare molto, anche in ragione del numero di prodotti venduti. Nello sviluppare l’e-commerce è importante tenere presente l’utente finale e le sue aspettative, rendendo il percorso fino al completamento dell’acquisto quanto più semplice possibile. Inoltre, non bisogna trascurare il contenuto, sia visual, che scritto, dal momento che le schede prodotto diventeranno il cuore di questo tipo di sito. Anche qui, è importante parlare al cliente nel modo giusto, sfruttando le leve migliori ed è indispensabile l’apporto di un professionista.

Ci sono poi altri siti, come i siti di news o i portfolio dei creativi, ma in linea generale le macro-categorie possono essere considerate: sito vetrina, blog, landing page ed e-commerce. Una Web Agency sarà in grado di fornirvi tutto il supporto possibile, sia mostrandovi esempi di siti già creati, che preventivi in grado di trovare un compromesso tra desideri, bisogni e budget.