Domenico Vecchio, direttore responsabile di AgrigentoOggi, torna a parlare della questione immigrazioni. Dopo i fatti di Villa Sikania e la morte di un giovane eritreo investito da un suv, si sottolinea come il sistema dell’accoglienza sia da ritenere fallimentare. Occorrono ristori e misure compensative per il territorio che sta pagando un duro prezzo per la questione accoglienza voluta dalle autorità competenti le quali, nonostante i numerosi sbarchi, continuano a consentire l’ingresso di immigrati nel nostro paese, senza tuttavia avere risorse e mezzi idonei per accoglierli. GUARDA IL VIDEO

Accoglienza migranti sistema fallimentare. Si dia ristoro per il territorio – EDITORIALE VIDEO Posted by Domenico Vecchio on Friday, September 4, 2020