Che meraviglia il campanilismo nel calcio! Succede che a Locri (RC) in teoria roccaforte reggina, gli ultras di casa non accolgano proprio bene gli amaranto ospiti, con tanto di striscione che ha fatto arrabbiare non poco gli abitanti dello stretto. La LFA Reggio si vendica così sul terreno di gioco rifilando ben 4 reti ai locali. Un 4-1 finale che tiene in corsa le speranze della Reggina per i playoff da protagonista. Il vero colpo della giornata lo fa però il Siracusa che nelle battute finali espugna il campo della Vibonese e certifica il suo secondo posto matematicamente. Chi vorrà salire in C deve passare da Siracusa! Con la vittoria ad Agrigento e la contemporanea sconfitta del Locri, il San Luca effettua il sorpasso in classifica e per il momento si fregia della possibilità di disputare il playout fratricida in casca proprio contro gli jonici. Festa grande anche a San Cataldo che chiude la pratica Nuova Igea e raggiunge la meritata salvezza. Il prossimo anno ritornerà il derbyssimo con la Nissa a cui poi si aggiunge la matricola Enna. Una festa tutta siciliana: era ora! Castrovillari retrocede matematicamente con il pareggio interno col il portici, mentre il Ragusa sconfigge la mai doma Gioiese con un risicato 2-1. Grande prova del Canicattì che rifila un sonoro 5-0 ad una big come l’Acireale, Ci piacciono le squadre che non mollano, che non smobilitano durante un torneo, ne va della regolarità dello stesso e soprattutto del rispetto della maglia della citta dei propri tifosi. Vero Akragas? Il Trapani nonostante abbia festeggiato la promozione alla grande continua a nobilitare il torneo con prove maiuscole: questione di mentalità, e forse in casa biancazzurra questo è stato il vero tallone di Achille. DAll’esperienza si traggono insegnamenti e una grande società come l’Akragas saprà cosa fare.. Ad maiora Girgenti.

