Il viaggio sarà un’esperienza multisensoriale.

Un’avventura coinvolgente, un’esperienza formativa da vivere con la propria classe e la propria famiglia alla scoperta di luoghi, tradizioni, persone e saperi: CodyTrip arriva ad Agrigento, nelle giornate del 23 e 24 aprile prossimi. E’ a tutti gli effetti una gita scolastica, un viaggio di istruzione, che si avvale di tecnologie digitali di uso comune per colmare le distanze fisiche senza mobilità. CodyTrip non sostituisce i viaggi tradizionali, ma ne costituisce un’efficace anticipazione, consentendo di conoscere e apprezzare online luoghi e territori da tornare a visitare per riconoscerli, viverli e trovarli familiari. L’iniziativa è stata sposata dall’assessore alla pubblica istruzione del comune di Agrigento, Gioacchino Alfano (nella foto), che spiega: “Prevista la partecipazione delle scolaresche ad una gita on line all’insegna della scienza, della cultura, del coding, della scoperta e del divertimento, che avrà come scenario le bellezze della nostra Città”.

CodyTrip è offerta gratuitamente in diretta interattiva alle scuole italiane, per promuovere il turismo culturale ed espandere l’offerta formativa ed è organizzato da DIGIT srl, spinoff dell’Università di Urbino, con l’Università e con Giunti Scuola, con i patrocini di Save the Children, Fondazione Mondo Digitale, Telefono Azzurro, Grey Panthers e DiCultHer. Dal 2020 a oggi, le 20 edizioni di CodyTrip hanno coinvolto più di 300.000 bambine e bambini di primaria e secondaria di primo grado da più di 3000 città italiane.

Le riprese verranno effettuate con un semplice smartphone, che trasmetterà in diretta, mentre una regia arricchirà in tempo reale il video con immagini in sovraimpressione e pulsanti interattivi, che ne consentiranno la fruizione attiva.

“Durante il viaggio – dice l’assessore Alfano- insieme agli organizzatori visiteremo la famosissima zona archeologica della Valle dei Templi, patrimonio UNESCO, accompagnati dai ciceroni letterari vedremo rivivere l’antica città araba, la città medievale e entreremo nella biblioteca Lucchesiana, impareremo a riconoscere i mille volti di Agrigento e le tracce delle trasformazioni che ha subito nel corso della storia. Parleremo di multiculturalità e di trasformazione sociale e incontreremo i giovani e le associazioni che ne sono protagonisti. Riconosceremo lo straordinario connubio tra cultura e natura passeggiando tra gli ulivi del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, visitando il Giardino della Kolymbethra e godendo del contrasto tra l’azzurro del mare e il bianco della Scala dei Turchi. Inoltre, assisteremo esperimenti interattivi in diretta, giocheremo con il coding, passeggeremo per la città, ceneremo con piatti tipici, concluderemo il primo giorno con le letture della buona notte e inizieremo il secondo con il risveglio muscolare.. Confido nella massima partecipazione delle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado appartenenti agli Istituti Comprensivi presenti sul territorio.“