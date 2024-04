Bambini di Villaggio Mosè riempiono vasi di piantine per la Giornata Mondiale della Terra: iniziativa del “caffè sospeso” per rendere più verde la città

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, i bambini della scuola dell’infanzia Santa Chiara del Villaggio Mosè hanno riempito i vasi in ceramica del Viale della Vittoria con bellissime piantine. Con l’obiettivo di rendere ancora più verde e accogliente la città, è stata lanciata un’iniziativa speciale: tutti i cittadini e turisti sono invitati a partecipare lasciando un “caffè sospeso” in cambio di annaffiare le piantine.

Per partecipare a questa lodevole iniziativa, basta recarsi nei punti aderenti e, in cambio di un vostro selfie, lasciare un caffè sospeso per il prossimo che si occuperà di annaffiare le piante. Un gesto semplice che può contribuire a rendere la nostra città ancora più bella e vivibile per tutti. Grazie a tutti per il vostro contributo!