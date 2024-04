Il Trapani come un rullo compressore, onora il campionato fino alla fine (anche perché giustamente paga gli stipendi anche questo mese) e battendo in trasferta la Gioiese raggiunge il record di punti in serie D con ben 91 punti ad una giornata dal termine. Sembrerà strano ma il record di punti nazionale del calcio italiano 2023/2024 non appartiene alla squadra del patron Antonini che ha una media punti di 2,75 a partita, bensì ad un’altra compagine isolana, ossia la Nissa che con 2,77 punti a partita è la migliore squadra del calcio italiano del torneo in corso. Gli altri verdetti della 37, sono la disputa del playoff a Vibo Valentia nel derbyssimo tra i locali e la Reggina, la vincente andrà a Siracusa a giocarsi le chance di serie C. La Reggina rifila un 2-0 alla Sancataldese, oramai salva, che ha pensato a farsi qualche selfie di troppo al Granillo, davanti comunque al solito grande seguito dei propri aficionados giunti anche in terra calabra. Ancora a segno Barillà, sicuramente uno dei migliori calciatori del toneo. Il Portici nonostante la sconfitta interna con la Vibonese per 0-1, festeggia la matematica salvezza, poiché sia Locri, sconfitto per 3-0 ad Acireale, ma soprattutto San Luca, sconfitto 1-0 in casa dal Casalnuovo, non hanno mosso la classifica, permettendo ai vesuviani di brindare. Pleonastica vittoria del Sant’Agata sul Ragusa per 1-0, difatti nonostante abbiano raggiunto il 5° posto utile per i playoff, i siculi sono fuori gioco per via della distanza dal Siracusa che permette agli aretusei di riposare un turno ed aspettare la finale playoff in casa. Siracusa che rifila un sonoro 4-0 all’Akragas che da qualche domenica ha tirato i remi in barca. Si congeda dal proprio pubblico il Licata con un bel 3-1 rifilato al Castrovillari. Nella prossima gara ci sarà da capire soltanto chi tra San Luca e Locri avrà il vantaggio del fattore campo nel playout dove, com’è noto, la casalinga avrà a disposizione 2 risultati su 3.