“Nelle isole – viene spiegato – non ci saranno candidati della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro“

Matteo Renzi la corteggiava da tempo. L’ex presidente del consiglio regionale campano, ex senatrice di Forza Italia, Sandra Mastella ha detto “sì” alle prossime elezioni europee: correrà con la lista Stati Uniti d’Europa nella Circoscrizione Meridionale. Promette di essere “il simbolo della battaglia contro la malagiustizia”. Si riapre in extremis, poi, uno spiraglio per la candidatura dell’ex sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, già candidato alle europee con il Pd di Renzi nel 2014 e di Dario Chinnici capogruppo di Italia Viva al comune di Palermo. Fonti renziane parlano anche di altri candidati: Marco Taradash al Nord ovest e Antonella Soldo al Nord est. Emma Bonino sarà capolista a Nord ovest, Gian Domenico Caiazza al Centro, il segretario socialista Enzo Maraio al sud. Al Nord est il capolista sarò il leader liberal democratico scozzese Watson, nelle isole la militante radicale Rita Bernardini. Quasi fatta la candidatura del giornalista di Liberation Erico Jozsf. Per quanto riguarda Italia Viva, sicura la presenza di Lella Paita al Nord ovest insieme al sindaco di Segrate Paolo Micheli. Al Nord est probabile la presenza di Teresa Bellanova con alcuni sindaci quali Davide Bendinelli di Garda, Nicola Cesari di Sorbolo, Giampiero Veronesi di Anzola dell’Emilia. Al centro, due candidati renziani saranno Nicola Danti e Marietta Tidei. Al sud, tra gli altri, Nicola Caputo, Sandra Lonardo Mastella, Massimiliano Stellato e Caterina Miraglia. “Nelle isole – viene spiegato – non ci saranno candidati della Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro dopo le polemiche degli scorsi giorni. Cuffaro ha provocatoriamente deciso di raccogliere le firme per la lista di Michele Santoro e ha annunciato che partirà per l’Africa in piena campagna elettorale per seguire uno dei progetti di cooperazione internazionale in Burundi“.