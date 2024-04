La Geonautics srl di Agrigento è alla ricerca di personale. L’azienda che si occupa di rilievi geofisici e ambientali in ambiente marino (mare aperto, laghi, fiumi) e topografia di dettaglio a mezzo sistema SAPR (droni aerei), è in piena fase di sviluppo e per far fronte alle proprie attività lavorative sta cercando personale con spiccato senso del dovere ed un marcato senso di crescita professionale.

In particolare sono richieste le seguenti figure:

N. 1 pilota per ns. imbarcazioni (pilotina da 6.50 m e pilotina di 15.0 m), è richiesto titolo di patente nautica 6 o 12 miglia o anche senza limiti, per barche a motore. E’ richiesta disponibilità a trasferte su ns cantieri in Italia, ottima padronanza del mezzo nautico e ottima perizia marinaresca. Oltre alla conduzione dell’imbarcazione durante i ns rilievi marini è preferibile avere una conoscenza di base sulla manutenzione della motorizzazione e sulla cura dell’imbarcazione. Si propone contratto a tempo determinato per tre mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o in caso di possessore di partita iva, contratto di collaborazione.

N.1 perito elettronico con ottime conoscenze e praticità nella terminazione di cavi coassiali, connettori (BNC-TNC-Subcon ecc), conoscenze di elettronica ed elettrotecnica per la gestione eventuale riparazione della nostra strumentazione per i i rilievi marini. Si propone contratto a tempo determinato per tre mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato o in caso di possessore di partita iva, contratto di collaborazione.

Per chi interessato, è invitato a inviare il proprio CV a [email protected] cercando di far emergere quanto più possibile le proprie esperienze lavorative e qualità.

