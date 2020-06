Un 28enne di Cammarata è stato trasferito in fin di vita, in elisoccorso, all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il giovane mentre si trovava in auto con la fidanzata, è stato punto da un’ape entrata dal finestrino. È stato subito portato alla Guardia medica di Cammarata, ma poco dopo le condizioni sono precipitate. Lotta tra la vita e la morte.

FOTO ARCHIVIO