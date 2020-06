Con la ruota dello scooter in una buca. Centauro finisce in ospedale ad Agrigento, dove è stato trasportato con un’ambulanza del 118. Il fatto si è verificato nel pomeriggio nel quartiere di Fontanelle. “A mio marito – racconta la moglie – nel pomerigfio gli si è incastrata la ruota del motorino in una buca ed è volato sul selciato”. Interminabili le attese al 118 del San Giovanni di Dio.

