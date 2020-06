Tassa di Soggiorno, torna la consulta. Ma cos’è cambiato?

Tassa di soggiorno, il sindaco di Agrigento ha convocato di nuovo la consulta voluta dal Consiglio comunale e che di fatto sostituisce (teoricamente) quella che aveva formato lo stesso sindaco e alla quale appartenevano già molti di voi. Ma cos’è cambiato?

L’abbiamo chiesto a Francesco Picarella presidente regionale di Confcommercio, Paolo Pullara, presidente provinciale di Asso Hotel Confesercenti, Vittorio Messina, Presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti ed Emanuele Farruggia presidente Consorzio Turistico Valle dei Templi.

La precedente lamentava il fatto che questi soldi per un motivo o per un altro non venivano spesi e che gli indirizzi che dava la commissione non venivano ascoltati… Ora? Ma a quanto ammonta il tesoretto che il Comune ha accumulato grazie a questa tassa? Come vorreste che venissero spesi questi soldi e come invece il comune li spenderà visto che a Firetto rimangono solo due mesi prima delle prossime elezioni? Queste sono alcune delle domande a cui hanno risposto i nostri ospiti.

Conduce Domenico Vecchio, regia di Angelo Zambuto.