Una pistola Browning calibro 6,35 con matricola abrasa, pronta a fare fuoco con il colpo in canna, puntata a pochi centimetri dal volto del comandante dell’operazione, e un’anziana donna di 72 anni strappata alla morte dopo essere stata ridotta in coma da misteriose miscele somministrate in casa. È lo scenario di estrema gravità ricostruito nell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha convalidato l’arresto di un 52enne di Favara, disponendone la permanenza nella casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. Per il giudice non esistono alternative al carcere: a carico dell’uomo emergono infatti una pericolosità sociale e un concreto rischio di reiterazione dei reati, elementi che rendono la reclusione l’unica misura idonea a tutelare l’incolumità dei familiari e la sicurezza pubblica.

L’allarme del fratello e la scoperta in via Pietro Nenni. Tutto ha avuto inizio sabato sera in un’abitazione di via Pietro Nenni, a Favara. A far scattare il blitz congiunto dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento e della Tenenza locale è stato il fratello dell’indagato. L’uomo si è presentato dai militari in forte stato di agitazione, denunciando di essere appena stato cacciato di casa sotto la minaccia di una pistola e dicendosi terrorizzato per le sorti dell’anziana madre.

Una volta entrati nell’appartamento, i carabinieri si sono trovati davanti a una scena drammatica: la 72enne giaceva riversa sul pavimento, priva di sensi e in stato semicomatoso. Alla vista delle divise e dei sanitari del 118, il 52enne ha tentato di bloccare i soccorsi, opponendosi con fermezza al trasferimento in ospedale e pretendendo di continuare a “curare” personalmente la madre con preparati e intrugli realizzati da lui stesso. La donna è stata comunque messa in sicurezza e trasportata al nosocomio, dove resta ricoverata in coma a causa del gravissimo deterioramento del quadro clinico.

Attimi di terrore e mezz’ora di colluttazione. La situazione è precipitata durante le fasi di identificazione e perquisizione dell’immobile. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, il 52enne ha estratto fulmineamente dalla tasca dei pantaloni l’arma da fuoco, puntandola direttamente alla tempia del luogotenente che coordinava l’intervento. L’arma era funzionante e carica, con un proiettile in canna e altri tre nel caricatore. Solo la prontezza di riflessi dei militari ha scongiurato il peggio: afferrando il braccio dell’uomo e deviando la traiettoria della pistola, i carabinieri hanno ingaggiato una violenta colluttazione durata circa mezz’ora. Anche dopo essere stato disarmato, l’indagato ha continuato a sferrare calci e spintoni nel tentativo di divincolarsi, provocando a un brigadiere lesioni a un ginocchio e a una mano giudicate guaribili in cinque giorni.

Le quattro accuse della Procura e il “no” del giudice. La Procura della Repubblica di Agrigento ha contestato all’uomo un pesante castello accusatorio, integralmente accolto dal gip: resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall’uso di armi e lesioni personali, porto e detenzione di arma clandestina e munizioni, minaccia grave nei confronti del fratello e lesioni personali colpose gravissime ai danni della madre, legata alla somministrazione arbitraria di sostanze farmacologiche nocive senza alcuna prescrizione medica.

Nel corso dell’udienza di convalida, l’indagato — assistito dall’avvocato Daniele Re — ha provato a giustificare il possesso della Browning sostenendo di averla trovata per caso nelle campagne della zona e di averla conservata credendola un semplice giocattolo. Una linea difensiva giudicata totalmente inattendibile dal gip Coffari alla luce della micidialità dell’arma, già carica, e dell’uso minaccioso fattone sia contro il fratello che contro i militari dell’Arma.

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