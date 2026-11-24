Akragas, termina l’avventura di Luis Henrique: accordo per la risoluzione consensuale.

Si conclude dopo soli tre mesi l’avventura di Luis Henrique con la maglia dell’Akragas.

La società biancazzurra ha comunicato di aver raggiunto, di comune accordo con l’attaccante brasiliano classe 1998, l’intesa per la risoluzione consensuale del rapporto sportivo.

Henrique, arrivato ad Agrigento dopo le esperienze nel calcio italiano con Livorno, Albenga, Magenta e Paternò, lascia la formazione di mister Fabrizio Cammarata collezionando una sola rete, realizzata nella vittoria per 2-0 con la Sancataldese.

La separazione è stata definita attraverso un accordo tra le parti. Nel comunicato ufficiale, la società, il direttore sportivo e lo staff tecnico hanno voluto ringraziare il calciatore per l’impegno, la professionalità e il contributo offerto durante il periodo trascorso in biancazzurro.

Per Luis Henrique si apre adesso una nuova pagina della propria carriera, con la possibilità di valutare nuove opportunità e intraprendere una nuova esperienza calcistica.

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