Ancora nessun sostituto dell’assessora dimissionaria Elisabetta Torregrossa, mentre resta da definire la successione al segretario generale Anastasio. Da Palazzo dei Giganti filtrano indiscrezioni su una soluzione temporanea in attesa di un possibile incarico a Vinciguerra.

Due caselle ancora da riempire a Palazzo dei Giganti. L’amministrazione comunale di Agrigento, guidata dal sindaco Michele Sodano, deve fare i conti con la mancata sostituzione dell’assessora Elisabetta Torregrossa e con la necessità di individuare il nuovo segretario generale del Comune dopo l’uscita di Anastasio.

Sul fronte politico, non è stato ancora individuato il successore della Torregrossa, che ha rassegnato le dimissioni lo scorso 13 novembre. Restano dunque da riassegnare stabilmente le deleghe e da definire gli equilibri all’interno della maggioranza.

Sul versante amministrativo, invece, secondo indiscrezioni che circolano negli ambienti di Palazzo dei Giganti, si starebbe lavorando a una soluzione transitoria per la segreteria generale. L’ipotesi sarebbe quella di affidare temporaneamente l’incarico a un altro segretario, in attesa che maturino le condizioni necessarie per un eventuale conferimento dell’incarico a Vinciguerra, indicato negli ambienti comunali come amico ed ex compagno di scuola del sindaco Sodano.

La soluzione sarebbe comunque subordinata alla disponibilità dello stesso Vinciguerra e al possesso dei requisiti previsti per ricoprire l’incarico. Al momento non risultano conferme ufficiali e quella che circola a Palazzo resta un’indiscrezione.

Due questioni aperte, una politica e l’altra amministrativa, che arrivano a poco più di cinque mesi dall’insediamento della nuova amministrazione e in prossimità di quel «tagliando» di dicembre annunciato dallo stesso sindaco. Resta da capire quali saranno i tempi delle nomine e se le scelte contribuiranno a dare maggiore stabilità all’assetto politico e amministrativo del Comune.

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