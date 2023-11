Dal 2 gennaio e fino al 15 maggio l’intera area di Punta Bianca tornerà ad essere interdetta. Indipendentemente dal fatto che Punta Bianca diventerà davvero una riserva naturale il poligono militare in area Drasy continuerà ad essere operativo. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha firmato l’ordinanza che fissa il nuovo calendario per lo svolgimento di esercitazioni “a fuoco” presso il poligono di tiro.

Fino a metà maggio, quindi, la zona non sarà fruibile per naturalistici e turistici. Oramai da tempo c’è una sorta di “braccio di ferro” tra le associazioni ambientaliste e l’Esercito Italiano sull’utilizzo di Drasy. L’ultima protesta in ordine di tempo era scattata qualche settimana fa, ma ad oggi non sono servite a bloccare le esercitazioni.