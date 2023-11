Un operaio forestale di 60 anni, residente a Lucca Sicula, è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in territorio di Burgio. L’uomo mentre era impegnato nel taglio di alcuni alberi sarebbe caduto riportando gravi traumi sparsi sul corpo. Lanciato l’allarme è stato immediatamente trasferito con l’elisoccorso del 118 all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove adesso si trova ricoverato in terapia intensiva.