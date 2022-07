Punta Bianca riserva naturale, Micciché: “Una grande vittoria”

“Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella” è una Riserva Naturale Orientata.

Inserita nel Piano regionale dei parchi e delle riserve naturali la Riserva “Punta Bianca, Monte Grande e Scoglio Patella”, ha una estensione di 437 ettari e ricade, come è noto, nei comuni di Agrigento e di Palma di Montechiaro. “E’ una grande vittoria- commenta il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché- che faccio anche mia, fin dal mio insediamento mi sono impegnato per raggiungere, unitamente al Sindaco di Palma di Montechiaro, questo obiettivo fondamentale per lo sviluppo eco sostenibile del sito che potrà incrementare l’offerta turistica del territorio.

Ringrazio sentitamente il Presidente della Regione Nello Musumeci, l’Assessore al Territorio e Ambiente Toto Cordaro e il Presidente della IV Commissione. Ambiente, Territorio e Mobilità Giusi Savarino per avere aver rispettato l’impegno preso.

Ritengo doveroso ringraziare, altresì, le associazioni ambientaliste Mareamico e Marevivo, che hanno sostenuto l’istituzione della riserva.”