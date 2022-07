Poste italiane abbatte barriere architettoniche nell’ufficio di Palma

Poste Italiane ha completato l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’ufficio postale di via Quattro Novembre 217 a Palma di Montechiaro, nell’ambito di un più ampio piano di lavoristraordinari per l’adeguamento della rete nella provincia di Agrigento. L’intervento ha riguardato l’installazione di una rampa di accesso alla sede per i cittadini con limitata capacità motoria ed è coerente con i principi ESG sull’ambiente, il sociale e il governo di impresa, rispettati dalle aziende socialmente responsabili che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del Paese.Poste Italiane ricorda che sul territorio di Palma di Montechiaro sono disponibili due ATM Postamat h24 tutti i giorni della settimana nelle sedi di via Quattro Novembre e via Garda, quest’ultima dotata anche di wifi gratuito e prenotazione per le operazioni a sportello, su appuntamento in base a fasce di disponibilità o secondo la turnazione in tempo reale.