La collaborazione prosegue confermando la presenza del logo della società energetica sulla maglia e con un’offerta dedicata ai tifosi che unisce sconto sulla fornitura luce e gas e biglietti per le partite a metà prezzo per tutta la stagione.

Pulsee Luce e Gas, società per le utenze domestiche di Axpo Italia, e la S.S.D. Fortitudo Agrigento rinnovano la loro collaborazione per la stagione sportiva 2026/2027. Un rapporto che prosegue da oltre cinque stagioni e che vede l’operatore energetico ancora accanto alla principale società cestistica della città di Agrigento. Il sostegno alla Fortitudo Agrigento si inserisce all’interno della strategia di Pulsee a supporto dello sport e del talento a tutti i livelli: dalla Serie A di calcio alle realtà che tengono insieme le comunità locali, per essere sempre più vicini ai territori e per cercare canali di contatto con i consumatori attraverso il linguaggio universale delle loro passioni.

Vicinanza alla comunità che si esprime attraverso un piano di espansione territoriale che vede la presenza di oltre 60 store fisici in Italia e più di 200 agenzie, per offrire un supporto diretto e sempre presente a tutti i consumatori. Con il rinnovo arriva una novità pensata per chi segue la squadra dal vivo e, in un periodo di grandi incertezze nel settore dell’energia, vuole assicurarsi vantaggi e risparmio. Per tutta la durata della stagione, i tifosi che sottoscrivono un contratto Pulsee avranno uno sconto dedicato sulla fornitura di luce e gas e, in più, il 50% di sconto sui biglietti di tutte le partite della Fortitudo.

Per rendere la sottoscrizione — attiva sia online che offline — accessibile anche a chi non ha familiarità con i canali digitali, un consulente Pulsee sarà presente con appuntamenti periodici direttamente al palazzetto per accompagnare i tifosi nella scelta e nella compilazione dell’offerta.

“Il nostro sostegno allo sport si esprime in maniera sempre più ampia e concreta – il commento di Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas. Rinnovare la collaborazione con la Fortitudo Agrigento, che Pulsee accompagna da oltre 5 stagioni, conferma la volontà dell’azienda di stare accanto a realtà in cui talento, ambizione e radicamento al territorio sono protagonisti. Abbiamo pensato di accompagnare a questo rinnovo una promozione che consente di risparmiare sia quando si vive la passione per la squadra che per l’energia di casa”.

“Siamo felici di rinnovare una partnership che negli anni è diventata un punto di riferimento per la nostra società e per il territorio – dichiara Gabriele Moncada, presidente della Fortitudo Agrigento. La presenza di Pulsee al nostro fianco conferma il valore di una collaborazione costruita sulla condivisione di valori come passione, impegno e attenzione alla comunità. In vista della nuova stagione, siamo particolarmente soddisfatti di poter offrire ai nostri tifosi un’opportunità concreta di risparmio, che rafforza ulteriormente il legame tra la squadra, i nostri sostenitori e i nostri partner”.

Il logo di Pulsee Luce e Gas continuerà ad essere presente sulla parte anteriore delle maglie ufficiali della Fortitudo Agrigento, sia nel kit home sia in quello away, accompagnandola squadra durante tutte le partite della stagione sportiva 2026/2027.La Fortitudo Agrigento rappresenta la Sicilia sui parquet più importanti d’Italia e da anni svolge un ruolo di collante per il territorio, come veicolo di aggregazione sociale e di promozione sportiva.

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