Da ragazzo di bottega a simbolo di dedizione e onestà, Agrigento saluta Filippo Mirabelli, spentosi all’età di 81 anni.

Un uomo conosciuto e stimato da tutti, che ha dedicato la vita al suo lavoro e alla sua famiglia, lasciando un ricordo indelebile in chiunque lo abbia incontrato.

Filippo iniziò a lavorare giovanissimo, appena quattordicenne, nella bottega dello zio come meccanico. Con sacrificio, umiltà e determinazione imparò il mestiere e, a soli 21 anni, nel gennaio del 1966, decise di mettersi in proprio aprendo la sua officina al Quadrivio Spinasanta, punto di riferimento per intere generazioni di automobilisti agrigentini.

Sessant’anni di attività, contraddistinti da serietà, professionalità e una passione autentica per il lavoro, che lo hanno reso un esempio di laboriosità e correttezza.

I funerali si svolgeranno venerdì 24 ottobre alle ore 15.30 nella chiesa di San Nicola a Fontanelle.

Alla famiglia Mirabelli, colpita da questo dolore, giungano le più sentite condoglianze dal direttore Domenico Vecchio e da tutta la redazione di AgrigentoOggi.it.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp