Si è svolta con successo all’ospedale San Giovanni di Agrigento l’iniziativa del Bollino Rosa dedicata all’informazione, prevenzione, diagnosi e cura della psoriasi. Evento pensato per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di riconoscere i sintomi, rivolgersi a specialisti qualificati e conoscere le nuove possibilità terapeutiche oggi disponibili. Ampio spazio é stato dedicato al tema della diagnosi precoce, fondamentale per evitare complicanze e per avviare tempestivamente un percorso terapeutico personalizzato.

L’evento ha rappresentato un importante occasione di confronto diretto tra medici e cittadini.

Un messaggio chiaro emerge dall’iniziativa: la psoriasi è una malattia che oggi può essere gestita efficacemente in team multidisciplinare e che dona la possibilità di migliorare la qualità di vita. L’evento è stato supportato dalla direzione strategica, seguito dal referente aziendale del Bollino Rosa, la dottoressa Genuardi, e realizzato dalla dottoressa Cantavenera, dermatologa, e dall’infermiera Russello.

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