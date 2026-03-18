Sono stati completati i lavori di allaccio alla rete idrica nella zona di via Nilde Iotti, all’incrocio con via Giudice Saetta, nel territorio del Comune di Canicattì. A darne notizia l’Azienda Idrica Comuni Agrigentini. “Si tratta di un intervento atteso da anni – si legge in una nota diffusa da Aica -, che segna un passaggio storico per la città, ponendo fine a criticità strutturali che si trascinavano da decenni e riconducibili a gestioni precedenti, sia sul piano idrico che fognario”.

L’opera ha riguardato non solo la rete idrica ma anche, e soprattutto, l’intervento sulla rete fognaria di via Nilde Iotti, elemento fondamentale per garantire un sistema integrato ed efficiente e per superare definitivamente le criticità esistenti. Gli interventi proseguiranno lungo via Nilde Iotti fino alla zona di via Antonio De Curtis, ampliando ulteriormente la copertura del servizio e garantendo nuove possibilità di allaccio per un numero crescente di cittadini.

“Già nelle fasi di completamento dei lavori – si legge ancora – sono pervenute diverse richieste di allaccio, segno concreto di quanto questo intervento fosse necessario e atteso. Aica invita pertanto tutti i residenti interessati a presentare istanza per l’attivazione del servizio. Questo risultato rappresenta molto più di un’opera pubblica, è un segnale concreto di cambiamento. È un intervento che Aica ha fortemente voluto, perché risponde a un bisogno reale dei cittadini e restituisce dignità a intere aree del territorio”.

“L’impegno economico è stato rilevante – conclude Aica – e, in larga parte, legato proprio alla necessità di intervenire in modo strutturale anche sulla rete fognaria, per risolvere problemi storici e non più rinviabili. Quando si tratta di diritti essenziali come l’acqua e i servizi collegati, Aica c’è e continuerà ad esserci. Aica conferma il proprio impegno nel proseguire lungo questa direzione, con interventi strutturali che migliorino la qualità della vita nei territori e garantiscano servizi efficienti, equi e sostenibili”.

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