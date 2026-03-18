Teatro Pirandello gremito: la legalità va in scena con la Polizia di Stato

AGRIGENTO – Platea piena, entusiasmo palpabile e un messaggio chiaro: la legalità si costruisce insieme, a partire dai giovani. Il Teatro Pirandello di Agrigento ha ospitato la seconda edizione del progetto “Percorsi di Legalità: in scena con la Polizia di Stato”, registrando il tutto esaurito in ogni ordine di posto.

A fare gli onori di casa è stato il questore Tommaso Palumbo, affiancato da dirigenti e funzionari della Questura della città dei Templi. Presenti centinaia di studenti e docenti provenienti dagli istituti scolastici di Agrigento e provincia, protagonisti di una mattinata intensa e partecipata.

L’iniziativa, rivolta al mondo della scuola, si conferma uno strumento efficace per avvicinare le nuove generazioni ai valori della legalità, utilizzando un linguaggio diretto e coinvolgente come quello teatrale. Un format che non si limita alla teoria, ma punta sull’esperienza, sul confronto e sulla partecipazione attiva.

Al centro dell’incontro, temi di grande attualità: dal contrasto alla violenza di genere alla sicurezza stradale e ferroviaria, passando per la sicurezza informatica, il bullismo, l’importanza dello sport e il rispetto delle diversità. Argomenti affrontati grazie al contributo degli specialisti della Polizia di Stato, che hanno dialogato con i ragazzi in modo chiaro e concreto.

Particolarmente apprezzato l’approccio dinamico e interattivo dell’evento: gli studenti hanno avuto la possibilità di visionare spot e cortometraggi educativi, intervenire, porre domande e confrontarsi direttamente con i relatori.

Una giornata che ha trasformato il Teatro Pirandello in un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, dimostrando come la collaborazione tra istituzioni e scuola possa incidere concretamente nella formazione delle coscienze.

La legalità, ancora una volta, non è rimasta una parola astratta, ma si è fatta esperienza condivisa, vissuta e partecipata.

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