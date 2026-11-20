Agrigento, rifiuti: la Cgil lancia l’allarme per 140 lavoratori, verifiche su RisAm

Il sindacato sollecita controlli sulla situazione societaria dell’impresa aggiudicataria dell’appalto per l’igiene urbana. Sotto osservazione stipendi, contributi e disponibilità dei mezzi. Chiesto un incontro urgente a Srr e Comune.

Preoccupazione per il futuro di circa 140 lavoratori e per la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti ad Agrigento. A sollevare la questione è la Fp Cgil, che chiede chiarimenti sulle possibili ripercussioni delle vicende giudiziarie che, secondo quanto riferito dal sindacato, interesserebbero società collegate a RisAm Srl, impresa aggiudicataria della gara bandita dalla Srr per il servizio di igiene urbana nel capoluogo.

A intervenire è Palmiro Portera, dirigente sindacale e rappresentante della Fp Cgil, che richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare i dipendenti e garantire la regolare prosecuzione di un servizio essenziale per la città.

Stipendi, contributi e mezzi: le preoccupazioni della Cgil

Il sindacato sollecita verifiche sulla situazione societaria e sulla capacità dell’impresa di garantire gli obblighi contrattuali. In particolare, chiede rassicurazioni sul regolare pagamento degli stipendi, sul versamento dei contributi previdenziali e sulla disponibilità dei mezzi necessari per assicurare la raccolta dei rifiuti.

Questioni che, secondo la Fp Cgil, richiedono attenzione e risposte tempestive, anche alla luce dell’importanza del servizio e del numero di lavoratori coinvolti.

Chiesto un incontro urgente a Srr e Comune

La Fp Cgil si rivolge quindi alla Srr e al Comune di Agrigento, chiedendo di fare chiarezza sui controlli effettuati e di convocare rapidamente un incontro con le rappresentanze sindacali.

L’obiettivo è ottenere garanzie sulla salvaguardia dei posti di lavoro, sul rispetto dei diritti contrattuali e sulla continuità del servizio di igiene urbana, evitando che eventuali criticità societarie possano avere conseguenze sui dipendenti e sulla cittadinanza.

Portera ha assicurato che il sindacato continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, mantenendo alta la vigilanza sulla tutela dei lavoratori.

Nessuna interruzione del servizio segnalata

Allo stato delle informazioni disponibili, non risultano segnalati licenziamenti né interruzioni del servizio di raccolta. L’allarme lanciato dalla Fp Cgil riguarda le possibili ripercussioni delle vicende societarie richiamate dal sindacato e la necessità di acquisire garanzie concrete per i circa 140 dipendenti.

La richiesta è dunque quella di un confronto immediato con gli enti competenti, per verificare la situazione e prevenire eventuali ripercussioni su un servizio pubblico essenziale per Agrigento.

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