Ha provocato un incidente stradale in cui un diciassettenne ha riportato traumi sparsi sul corpo ma, piuttosto che fermarsi e prestare soccorso, è scappato. Il fatto è avvenuto in via Campobello nell’abitato licatese. I carabinieri della Compagnia di Licata, a conclusione di un’attività investigativa, sono riusciti a identificare il pirata della strada.

Si tratta di un cinquantenne licatese, che è stato denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per le ipotesi di reato di omissione di soccorso, lesioni personali stradali e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Quando è stato rintracciato dai militari dell’Arma, una volta sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di marijuana. Nei suoi confronti è scattata anche la sospensione della patente.

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