L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato un nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona centro-nord. La gara, effettuata con procedura aperta in modalità telematica, è stata aggiudicata all’impresa Buildnguarino Vittima di Mafia SrL (Avvalente) – Ares Costruzioni SrL (Ausiliaria), con sede a Favara, che ha offerto il ribasso del 32,36%, per un importo di aggiudicazione di 1.930.000 più Iva, compresi 57.900 euro per oneri di sicurezza.

I lavori sono stati interamente finanziati con fondi regionali previsti dalla Legge 145/2018 (art. 1, c.883) destinati a Liberi Consorzi e Città metropolitane della Sicilia per interventi sulla viabilità secondaria. “Si tratta di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria su un comparto stradale” afferma il presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino” nel quale abbiamo investito complessivamente oltre 4 milioni e mezzo di euro, compreso lo stanziamento con fondi di bilancio dell’Ente”.

Previsti tempi brevi per la firma del contratto d’appalto e la successiva consegna dei lavori.

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