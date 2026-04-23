Ignoti ladri, dopo aver forzato una finestra, sono riusciti ad entrare nell’abitazione di un dipendente di un supermercato. Hanno rubato soldi e gioielli. Il furto è avvenuto nei pressi di piazza Macaluso a Canicattì nella serata di sabato.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa che, mentre i malviventi gli svaligiavano l’appartamento, si trovava a cena fuori. All’uomo non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Sulla vicenda indagano i poliziotti del Commissariato cittadino. Il bottino ammonterebbe a diverse migliaia di euro.

Negli scorsi giorni i ladri avevano fatto “visita” in un’abitazione di proprietà di un parrucchiere di Canicattì portando via soldi e monili d’oro per un valore di oltre 10 mila euro.

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