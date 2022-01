Provoca incidente sotto l’effetto di cocaina: nei guai 25enne

Coinvolto in un incidente stradale, era sotto effetto della cocaina. Ieri i carabinieri della compagnia di Canicattì, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un venticinquenne, di Naro, disoccupato. Deve rispondere di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Era la sera del 31 dicembre scorso, quando in via Inghilterra, all’altezza dell’incrocio della via Ungheria, a Canicattì, il giovane alla guida della sua Fiat Punto aveva impattato contro una Lancia Y. Tre i feriti, tra cui lo stesso venticinquenne, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

Il narese è stato sottoposto all’esame tossicologico, che ha dato esito positivo. E’ emerso che, prima di mettersi alla guida del proprio veicolo aveva assunto sostanze stupefacenti del tipo cocaina.