Si è spenta Angela Micalizio. I funerali nella chiesa della Provvidenza

Si è spenta Angela Micalizio, mamma di Isabella, Paolo e Antonio Sutti.

Le esequie verranno celebrate il giorno 11 gennaio , alle 15.30, nella Chiesa della Provvidenza, nella zona del campo sportivo di Agrigento. Angela Micalizio aveva 73 anni e in tanti la ricordano come una donna solare, proprio come i suoi figli, i gemelli Antonio e Paolo, molto conosciuti ad Agrigento, e Isabella. Alla famiglia la vicinanza della redazione di AgrigentoOggi.