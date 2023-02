Provoca incidente e scappa: feriti due giovani. Caccia al pirata della strada

Un’auto pirata ha “tagliato” la strada ad una moto e ad uno scooter “cinquantino” lungo il viale dei Caduti di Marzabotto, nel quartiere di Villaseta, e i conducenti dei mezzi a due ruote, un ventenne e un sedicenne di Agrigento, che viaggiavano da soli, per evitare lo scontro hanno sterzato di colpo e sono rovinati sull’asfalto.

Nell’impatto hanno riportato vari traumi e con le ambulanze del 118, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Se la sono vista davvero brutta, ma nessuno dei due è per loro fortuna, in pericolo di vita. L’incidente stradale s’è verificato nel tardo pomeriggio di sabato.

L’ignoto automobilista non avrebbe rispettato la segnaletica, ed ha preferito fuggire, per evitare tutte le conseguenze del caso. Di fatto, non ha prestato soccorso, e si è reso irreperibile. Gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia Locale, dopo i rilievi, hanno avviato le indagini per identificare il pirata della strada.