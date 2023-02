Movida, elevate 70 multe per sosta selvaggia

Come consuetudine, sabato sera, super lavoro per gli agenti della polizia Municipale di Agrigento per contrastare la sosta selvaggia, a pochi passi dai luoghi della movida. Elevate altre 70 multe ad automobilisti che hanno lasciato la propria vettura in divieto, soprattutto sui marciapiedi, e in alcuni casi al centro della strada in prossimità di curve ed incroci.

Alcune auto, posteggiate sul marciapiede di fronte il Santuario di San Calogero, sono state rimosse con il carro attrezzi. Controlli o non controlli, sanzioni o non sanzioni, il fenomeno del parcheggio “selvaggio” purtroppo non viene meno. E lo dimostrano appunto le multe elevate ogni fine settimana.