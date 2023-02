Docente cade dal terzo piano, tragedia sfiorata in una scuola

Si sarebbe sfiorata la tragedia, questa mattina, all’Istituto tecnico per geometri “Ines Giganti Curella” di Licata. Un docente sarebbe caduto da una finestra, al terzo piano della struttura. Nell’impatto con il suolo è rimasto ferito. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118.- Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà adesso ai carabinieri della Compagnia di Licata fare luce su quanto avvenuto. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.