Prove di ripartenza fra dubbi e certezze: «Ora su le serrande dei negozi»

Riaperture tra dubbi e certezze, live con i rappresentanti nazionali e regionali di Federmoda

Coronavirus Fase 2: bar, negozi e locali, lunedì si ricomincia tra mille incognite ma per fortuna anche qualche certezza.

Gli esercenti dovranno adeguare gli spazi per i clienti, in Sicilia c’è tanta voglia di ripartire.

Buon giorno e benvenuti a questo appuntamento in diretta Facebook organizzato da Confcommercio Agrigento in collaborazione con il giornale AgrigentoOggi e moderato da me Domenico Vecchio, via streaming. Il tema è legato alla Fase 2 e alla riapertura dei negozi di abbigliamento fiassata per lunedì 18 maggio. Che cosa ci aspetta?

Per analizzare la situazione sotto diversi punti di vista abbiamo invitato a questo dibattito.