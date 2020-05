La Moby ZAZA è di rada su Porto Empedocle: a bordo i primi migranti

Dalla scorsa notte la Moby ZAZA è di rada su Porto Empedocle. A bordo ci sono già i primi 53 migranti.

A regime ne potrà ospitare 250. A bordo è prevista infatti, un’area per il confinamento di migranti con sintomi Covid 19, oltre 35 posti per personale in assistenza sanitaria.

Dunque la nave è posizionata nella rada di Porto Empedocle a circa 2/3 miglia fuori in area Bravo 2. Una motovedetta della Guardia di Finanza la controlla a prua.