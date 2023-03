Protezione e scelte: Generali guarda al futuro

L’obiettivo è quello di aiutare tutti ad avere una maggiore consapevolezza e rispondere così alle classiche domande: quale sarà il futuro? Cosa posso fare per non trovarmi impreparato? Generali vuole valutare insieme alla gente quale strada intraprendere. Nella sede del viale della Vittoria di Agrigento, l’agenzia assicurativa ha organizzato un meeting su “Protezione a 360°-365”. L’incontro non è stata una lezione frontale ma un confronto dinamico in cui è stato possibile interagire. Il meeting ha previsto i saluti degli agenti , Valerio Sciabica , Vincenzo Pulino e Davide Sciascia, e del manager di zona , Luigi Tomasino, che ha presentato la compagnia Generali Italia spa. “Abbiamo parlato del tema della protezione, molto importante per noi che vogliamo essere #partnerdivita dei nostri clienti e seguirli in ogni fase della loro vita. Proteggere è un atto d’amore”, hanno commentato le relatrici Francesca Sciabica e Marinella Cammilleri. “Scegliere consapevolmente sotto l’attenta guida dei nostri consulenti- continuano- permette ai nostri clienti di poter contare sempre sulle soluzioni proposte per continuare a vivere serenamente anche i piccoli grandi obiettivi che ognuno di noi si prefigge nell’arco della vita.”

Non sono mancati i momenti di confronto grazie alla partecipazione del pubblico molto attento che, sollecitato al dialogo dalle argomentazioni delle relatrici, ha posto diverse domande mostrando sensibilità e interesse verso la tematica. Ospite anche Nadia Lauricella del MotorLife che della sua disabilità ne ha fatto una forza, talmente grande da aiutare anche gli altri. L’incontro si inserisce all’interno delle iniziative che Generali ha organizzato in occasione del 75° Mandorlo in fiore. L’agenzia assicurativa del viale della Vittoria di Agrigento lancia #balconcinoGenerali trasformando la sede in una “seconda prima fila”, sfruttando la sua posizione unica e suggestiva, proprio nel centro cittadino con una vista mozzafiato. Nell’agenzia, fino al prossimo 12 marzo, i colori della Sicilia, i fiori del mandorlo, una riproduzione del tempio della Concordia, l’abito caratteristico delle donne dell’isola e, ancora, una mostra di quadri che rappresentano il centro storico di Agrigento. Dal balconcino si racconta, con interviste e ospiti, quello che succede durante i giorni del mandorlo con un punto di vista nuovo e fresco sull’evento.