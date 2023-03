Disordini prima del derby Canicattì-Licata: arrestati tre tifosi

I poliziotti dei Commissariati di Canicattì e Licata, nel corso di un’operazione in congiunta, hanno arrestato tre tifosi, ritenuti responsabili dei disordini avvenuti, domenica pomeriggio, all’esterno dello stadio “Saraceno” di Ravanusa, in occasione del derby agrigentino, Canicattì-Licata, valevole per il campionato di serie D. Due sono di Licata e uno di Canicattì, ed hanno dai 23 ai 24 anni.

Avrebbero scagliato sassi all’indirizzo delle forze dell’ordine e auto in sosta, uno aveva in mano una spranga, ed erano travisati in occasione della manifestazione sportiva. Gli arresti sono stati già convalidati dal Gip del Tribunale di Agrigento. Ad uno dei tifosi è stato applicato il divieto di dimora nella città di residenza, agli altri due l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma giornaliera.

A carico dei tre, inoltre, il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, ha firmato il Daspo. Le indagini vanno avanti per identificare, laddove possibile, altri ultras esagitati che hanno lanciato pietre, bottiglie di vetro e spranghe contro le forze dell’ordine. Ma anche perché c’è da cercare i responsabili dei danneggiamenti alle auto in sosta. Tra i mezzi danneggiati un furgone della polizia e la vettura di un giornalista.