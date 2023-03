Ha picchiato una donna per questioni di viabilità: denunciata 40enne

Identificata la responsabile dell’aggressione, con l’uso anche di un bastone, registratasi all’inizio dello scorso dicembre, di una donna che, allora, è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”, dove i medici, dopo averla sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, le hanno diagnosticato un trauma cranico. I poliziotti del Commissariato di Licata, guidati dal vice questore Cesare Castelli, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, una quarantenne licatese. Deve rispondere di lesioni personali aggravate. Pare che la lite sia scaturita per una questione di viabilità. La scintilla è stata innescata dall’incontro tra le due donne avvenuto in strada. Si sono incrociate in auto, e per una mancata precedenza, dal battibecco la più agitata ha perso le staffe, ed è passata alle vie di fatto. All’improvviso s’è scagliata contro l’altra, colpendola ripetutamente anche con un bastone.