L’hotel Kaos diventa una grande discoteca all’aperto e (parte) degli abitanti del “Villaggio Pirandello” protestano scrivendo una lettera al sindaco, chiedendo di prendere seriamente in considerazione le loro preoccupazioni alfine “di adottare provvedimenti adeguati per affrontare i disagi causate dalle serate”. Le serate “incriminate” sono quelle organizzate dal Dj Paolo Schifanella, 47 anni, da Campofranco, in arte “Pablo Dj” che con i suoi “Giovedì all’italiana” richiama mediamente 1500 persone mandando in tilt il piccolo villaggio situato alla periferia della città. Forte di una licenza stagionale dal 15 luglio al 15 settembre e di un’autorizzazione della Questura per l’organizzazione di spettacoli fino ad un massimo di 2 mila persone, Schifanella ogni “benedetto” giovedì, e a volte anche il sabato, organizza i suoi eventi di musica italiana particolarmente apprezzati dai giovani che accorrono in migliaia anche da fuori provincia.

“Non possiamo ignorare le implicazioni riguardanti la sicurezza pubblica e il decoro civile – scrivono nella lettera gli abitanti. La presenza di giovani in stato di ebbrezza, comportamenti irrispettosi e sporcizia lasciata per strada sono situazioni inaccettabili che ledono la qualità della vita dei residenti e la reputazione del nostro quartiere”.

“Storia vecchia e ormai superata – ribatte il Dj Pablo. – All’inizio della nostra attività c’è stato un problema di viabilità che abbiamo subito risolto. La mia società, “Venere srl” ad ogni evento predispone una decina di volontari lungo le strade di accesso all’hotel, per obbligare la gente a non lasciare l’auto in sosta nella via ma ad utilizzare il nostro parcheggio di 12 mila metri quadrati. La strada comunale di un chilometro e mezzo è stretta e noi l’abbiamo sistemata a nostre spese, allargandola in alcuni punti per evitare ingorghi. Posso affermare – conclude – che ci siamo anche chiariti con alcuni degli abitanti, che adesso partecipano alle nostre serate”.

La verifica sul “chiarimento” si avrà già giovedì 10 agosto, San Lorenzo. Per i “giovedì all’italiana” è previsto l’evento “Figli delle stelle” con il pubblico delle grandi occasioni. Non rimane che attendere il risultato! Intanto c’è da migliorare la viabilità lungo la statale, il Villaggio Pirandello si raggiunge dalla SS 115 e l’unico varco per accedere all’aera abitata è stretto e privo di corsie di accelerazione e decelerazione. Spesso teatro di incidenti. Anche su questo aspetto gli organizzatori stanno lavorando per chiedere all’Anas i dovuti adeguamenti (ndr).

LORENZO ROSSO