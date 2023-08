Il personale della Capitaneria di porto di Sciacca ha proceduto al sequestro di ombrelloni, sdraio, sedie e altri oggetti lasciati incustoditi e permanentemente sulla spiaggia del Lido dei Fiori a Menfi, su area demaniale, in modo da ritrovarli per nuove giornate di mare. Il Circomare è intervenuto per eliminare la situazione venutasi a creare.